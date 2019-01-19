Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü
Gana futbolunda yaşanan yolsuzluğu ortaya çıkararak Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi'yi istifa ettiren 34 yaşındaki gazeteci Ahmed Hussein-Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gana futbolundaki yolsuzluğu ortaya çıkaran gazeteci Ahmed Hussein-Suale, Accra şehrindeki evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Polis, Hussein'in göğsüne ve boynuna ateş ederek öldürüldüğünü söyledi. Ülkede basın emekçileri, olayı protesto edip gazetecilerin korunmasını istedi.
HAKEMLER ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALMIŞTI
Geçen sene futbolda yaşanan yolsuzluk skandalı sonrası Gana Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmek zorunda kalmış ve çok sayıdaFederasyon yetkilisi, futbolcu ve hakem ömür boyu men cezası almıştı.
BİR MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ
Gana Cumhurbaşkanı da cinayeti şiddetle kınayıp saldırganın adalet önüne çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Futboldaki yolsuzluğu ortaya çıkaran Ahmed Hussein-Suale, Nana Akufo Addos's partisine mensup bir milletvekili tarafından tehdit edilmişti. 34 yaşındaki gazeteci de bunun üzerine polise şikayette bulunmuştu.
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bizim ülkemizde de yolsuzlukları ortaya çıkaranlara da para cezası veriyorlar...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İSTİFA NE DEMEK ACABA? BİZİM YETKİLİLERE SORSAK BİLEBİLİRLER Mİ? YOK CANIM NEREDEN BİLECEKLER. İSTİFAYA FITRAT DERLER. FITRAT NE DEMEK DESELER, BU NASIL SORU FETÖCÜ DERLER.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Fenerin gercek yuzunu yazan, şikeyi ortaya cikaran, fenerin bir suç orgutu oldugunu tescillendiren trabzona helal olsun.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Aynı TÜRKİYE. 2011 mücadelesinden dolayı 8 yıldır Trabzonsporu linç ediyor, hakemlerine doğratıyorlar. Türkiyenin zencidir Trabzonsporlular malesef. Allahın hesabı büyük olur. . .Cevap Yaz 9 19 Yayından Kaldır