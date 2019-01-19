Gana Futbolundaki Yolsuzluğu Ortaya Çıkaran Gazeteci, Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Öldürüldü

Gana futbolundaki yolsuzluğu ortaya çıkaran gazeteci Ahmed Hussein-Suale, Accra şehrindeki evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Polis, Hussein'in göğsüne ve boynuna ateş ederek öldürüldüğünü söyledi. Ülkede basın emekçileri, olayı protesto edip gazetecilerin korunmasını istedi.

HAKEMLER ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALMIŞTI

Geçen sene futbolda yaşanan yolsuzluk skandalı sonrası Gana Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmek zorunda kalmış ve çok sayıdaFederasyon yetkilisi, futbolcu ve hakem ömür boyu men cezası almıştı.

BİR MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Gana Cumhurbaşkanı da cinayeti şiddetle kınayıp saldırganın adalet önüne çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Futboldaki yolsuzluğu ortaya çıkaran Ahmed Hussein-Suale, Nana Akufo Addos's partisine mensup bir milletvekili tarafından tehdit edilmişti. 34 yaşındaki gazeteci de bunun üzerine polise şikayette bulunmuştu.