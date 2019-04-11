Gana'da Hakem Theresa Bremensu'yu Saha Ortasında Dövdüler!
Gana'da Prisons Ladies ile Ampem Darkoa arasında oynanan futbol maçının son düdüğünün ardından mücadelenin kadın hakemi Theresa Bremensu, fiziksel saldırıya uğradı.
Gana'da kadın futbol takımları arasında düzenlenen bir turnuvada oynanan yarı final maçı, büyük bir skandala sahne oldu. Prisons Ladies ile Ampem Darkoa'yı karşı karşıya getiren mücadelenin hakemi Theresa Bremansu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Ladies'i destekleyen bir erkek seyirci tarafından fiziksel saldırıya uğradı.
FEDERASYON SALDIRIYI KINADI
Darkoa'nın 1-0 kazandığı müsabakanın sonunda yeteri kadar uzatma oynatmadığı için saldırıya maruz kaldığı öğrenilen FIFA hakemiyle ilgili olarak Gana Futbol Federasyonu Normalleştirme Komitesi'nden de flaş bir açıklama geldi. Saldırıyı sert bir dille kınayan komite, failin gerekli cezayı alacağını vurguladı. Öte yandan Gana Emniyeti de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
(Fanatik)
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yıllarca önceydi,frankfurt tren istasyonunda türkün biri almanların bakışları arasında karısını tekme tokat dövüyor,,ve ich bin türke diyerek birde böbürleniyor.almanlar kadın ve çocuk dövmeyi türk gelenegi olarak biliyorlar..bu kötü gelenegi yok etmek için dindar görünümlü akape hükümeti niçin bir çözüm bulmaz acaba.Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Afrika da Bayan hakem oluyor bizde neden olmuyor,biz Afrika dan geri miyiz?Ablaya vuran eller kirilsinCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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aciz insan kadina el kaldirir.kiniyorum insan olamayan yobazlari....Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM ...KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır....: sana ne ya. . sen bak kendi işine2 Yayından Kaldır