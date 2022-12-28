Fenerbahçe Espor, Valorant oyuncusu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Espor'un 27 Aralık Salı günü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda VALORANT takımından Burzzy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

FENERBAHÇE ESPOR, BURZZY İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe Espor'un VALORANT kadrosuna Ağustos 2021'de katılan Burak "Burzzy" Özveren'in bir buçuk yılın ardından Fenerbahçe Espor ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Burzzy'nin ilk olarak 24 Aralık Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Espor ile yollarını ayırdığını duyurdu. "1,5 yıllık Fenerbahçe Espor kariyerimin ardından sizlere bu tarz bir yazı yazıyor olmamın hüznünü yaşıyorum. Acısı ve tatlısı ile yaşadığım 1,5 yıllık serüvenin ardından Fenerbahçe Espor'dan ayrılıyorum..."

"Fenerbahçe Espor bünyesinde bulunduğum süreç boyunca her zaman daha iyi olmak için pes etmeden, disiplinimi bozmadan, çalışmaktan bir saniye olsun vazgeçmeden, çabaladım; belki şampiyon olamadık ama birçok şey öğrendik ve öğrettik bu bizim için şampiyonluk kadar önemli idi aslında..."

Burzzy'nin TwitLonger'dan yaptığı açıklamanın ardından yeni duyurunun ise yakında olacağını açıkladı.