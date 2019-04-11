Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu için geri sayım başladı. Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümleri beklerken, dizinin ürünlerine olan talep de yükselişe geçti. E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un verilerine göre, dizinin yeni sezon fragmanının yayınlandığı 5 Mart'tan 5 Nisan'a kadar geçen sürede diziyle ilgili ürünlerin aranma oranı önceki aya kıyasla 10 kat arttı. Aynı dönemde Game of Thrones ürünlerinin satışları da ikiye katlandı.

EN ÇOK 25-30 YAŞ ARALIĞINDAKİLER SATIN ALIYOR

GittiGidiyor'daki Game of Thrones ürünleri bu tarihler arasında en çok İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ye satıldı. Ürünleri en çok "25-30" yaş aralığındaki kullanıcılar alırken; kullanıcıların yüzde 65'inin erkeklerden, yüzde 35'inin ise kadınlardan oluştuğu görüldü. En fazla tercih edilen ürünler arasında tişörtler, objeler ve dekorasyon malzemeleri başı çekti.

"İLGİNİN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Game of Thrones'un tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de heyecanla beklendiğini belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, "Bu ilgi alışverişe de yansıyor. İzleyiciler, dizileri hayatlarının bir parçası haline getirerek yapımlarda yer alan karakterlere, repliklere ve kullanılan objelere yaşamlarında yer vermek istiyor. Game of Thrones da en çok izleyiciye sahip dizilerden biri. Dizinin ürünlerine olan ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.