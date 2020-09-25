Galatasaraylı Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün'ün TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadroda şans bulamayan genç futbolcu Yunus Akgün'ün kiralandığını açıkladı.

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un formasını giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.