Galatasaraylı yönetici fitili yaktı! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyiciyle buluşacak
Uzun süredir çekimleri süren Fatih Terim belgeselinin yayınlanacağı tarih netleşti. Sarı-kırmızılılarda Mağazacılık AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, belgeselin Ocak 2022'de yayınlanacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim belgeselinin izleyiciyle buluşacağı tarihi açıkladı.
FATİH TERİM KOLEKSİYONLARI OCAK AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR
Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını ifade etti. Tanrıverdi ayrıca, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet