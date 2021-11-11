Galatasaraylı yönetici fitili yaktı! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyiciyle buluşacak

Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim belgeselinin izleyiciyle buluşacağı tarihi açıkladı.

FATİH TERİM KOLEKSİYONLARI OCAK AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR

Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını ifade etti. Tanrıverdi ayrıca, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet