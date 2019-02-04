Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki
Bu sezon ilk isabetli şutunu 20. haftada çeken Younes Belhanda'nın pasif oyunu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısına 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'ın Alanya deplasmanında 2 puan bırakması camiayı şok ederken, taraftarlar Younes Belhanda'ya büyük tepki gösterdi.
Feghouli'nin golünde asisti yapan isim olmasına ve bu sezon ilk kez isabetli bir şut çekmesine rağmen Faslı futbolcunun performansı beğenilmedi.
"BELHANDA SAYESİNDE ATAKLARIMIZ BAŞLAMADAN BİTTİ"
Özellikle 26 top kaybı ile oynayan Belhanda'nın atakları yönlendiren isim olması gerektiğini belirten taraftarlar sosyal medyada bu konuya dikkat çekerken, "Belhanda sayesinde ataklarımız başlamadan bitti. Mitroglou oyunda kaldığı sürece en az top alan isim oldu. Alanya deplasmanındaki kaybın en büyük nedeni Belhanda" eleştirisinde bulundu.
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Feghouli 16, Ömer Bayram ve Onyekuru da 15'er top kaybı ile oynadı. Öte yandan Galatasaray bu maçta sadece 5 şut çekerken, bu sezon hücumdaki en verimsiz 90 dakikayı geride bıraktı.
(Star)
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belhanda sevdasını çözmesi lazımdı. belhandaya bir alternatif çıkmalıydı bu takımdan. zaten alternatifi çıksa bundan iyi olur. Not: Müslüman futbolcudan hayır gelmiyor agaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yunan boş o kadar etmwzCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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çöpCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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fatih hocanın 1999 da UEFA kupasını kaldırdıktan sonra başlayan düşüşü halen devam ediyor..HOCA bir türlü kendine gelemedi.Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır1905: 2000 de aldık kupayı bu arada ondan sonrada çeyrek final oynadık şampiyonlar liginde2 Yayından Kaldır