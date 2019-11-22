Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan kötü futbola ve skora tepki gösterdi. Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Twitter'da Fatih Terim istifa hashtagi trend topic oldu.
Haber Videosu: Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!