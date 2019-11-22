Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

22.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:19

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan kötü futbola ve skora tepki gösterdi. Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Twitter'da Fatih Terim istifa hashtagi trend topic oldu.