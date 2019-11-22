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Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti.

22.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:19
Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

Süper Lig'in 12. haftasında , Medipol 'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor'a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, oynanan kötü futbola ve skora tepki gösterdi. Taraftarlar, Teknik Direktör 'i istifaya davet etti. Twitter'da Fatih Terim istifa hashtagi trend topic oldu.


Haber Videosu: Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
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HABER YORUMLARI (22)

  • AHMET:
    belli yaştan sonra doktor olsan emekli ederler subay olsan memur olsan aynı 65 yaşını geçen evini bile satamaz doktor raporu olmadan açıver gençlerin önünü hocam tadında bırakmak en iyisi torunlar büyüyor al çocukları git parka dedeleriyle vakit geçirsinler ölümlü dünyada hırsın sonu yok
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  • AGAR:
    Bu adam neresi imparator. Dogru imPARAtor sadece icinde para olan paraci adam. Tam bi nefret yuvasi bunun yüzünden galatasarayi sevmez oldum
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  • ES:
    ŞU BAŞAKŞEHIRI BETER EDİN KÜME DÜŞÜRÜN TURK FUTBOLUNA HICBIR KATKISI YOK TARAFTARI YOK SEVILMEYEN TAKIM
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  • KEDİ AVCISI:
    Bu Terim denen şahsiyet hiçbir zaman kendi yaptığı bir takımla başarılı olamadıki her zaman kurulu temeller üzerine gelip başkasının emeğini sahiplendi
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