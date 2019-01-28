Galatasaraylı Taraftarlar, Dün Gece Çekilen Fotoğrafı Konuşuyor
Galatasaray'ın dün gece 2'de paylaştığı fotoğraf, taraftarların gündemine oturdu. Fotoğraftaki transfer tahtası dikkat çekti.
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken, ara transfer döneminin kapanmasına 3 gün kala sosyal medyadan yapılan paylaşım dikkat çekti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim'in yer aldığı fotoğraflarda transfer tahtası yer aldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
TÜM EKİP BİR ARADA
Galaatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ile birlikte, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının yer aldığı fotoğraflarda scout şefi Emre Utkucan ve transfer tahtasının da yer alması dikkat çekti.
"ZAMANA SIĞMAYAN ÇALIŞMALAR"
Gece saat 02.00'de paylaşılan fotoğrafta yer alan tahtanın üzerinde yazan futbolcularla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Paylaşılan fotoğrafa, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." notu düşüldü.
(Futbol Arena)
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desenize kanatsız kuşlar galatasaray restaurant önünde artık bekliyorlarCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Adeboyur al otur fazla çalışmaya gerek yokCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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hiç bişey yapamıyosanız ümraniyeden leandrınhoyu alınCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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geceye 2 ye kadar aleme mi gitmişler 2den sonra toplanmışlar kahve içelim diye? 2 ye kadar 2 transfer yapılırdı. konuş konuş icraat yokCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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gs de tek sorun fatihtir.kendi kafasına göre çıkıp açıklama yapıp iki önemli oyuncuyu para etmez hale getiriyor.biri serdar biri derdiyok.dünyada hiçbir klupde göremezsiniz bunu.maaşlı eleman olduğu halde patron sanıyor kendini.ona kalsa klup iflas eder.iflas edincede kaçardı milli takıma.artık gideceği milli takım da yok.Cevap Yaz 12 33 Yayından Kaldır