Galatasaraylı Taraftarlar, Dün Gece Çekilen Fotoğrafı Konuşuyor

Galatasaray'ın dün gece 2'de paylaştığı fotoğraf, taraftarların gündemine oturdu. Fotoğraftaki transfer tahtası dikkat çekti.

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken, ara transfer döneminin kapanmasına 3 gün kala sosyal medyadan yapılan paylaşım dikkat çekti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim'in yer aldığı fotoğraflarda transfer tahtası yer aldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

TÜM EKİP BİR ARADA

Galaatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ile birlikte, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının yer aldığı fotoğraflarda scout şefi Emre Utkucan ve transfer tahtasının da yer alması dikkat çekti.

"ZAMANA SIĞMAYAN ÇALIŞMALAR"

Gece saat 02.00'de paylaşılan fotoğrafta yer alan tahtanın üzerinde yazan futbolcularla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Paylaşılan fotoğrafa, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." notu düşüldü.

(Futbol Arena)

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YORUMLAR (14)

  • HAKKI:
    geceye 2 ye kadar aleme mi gitmişler 2den sonra toplanmışlar kahve içelim diye? 2 ye kadar 2 transfer yapılırdı. konuş konuş icraat yok
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  • KUDURTUCU VOLKAN:
    gs de tek sorun fatihtir.kendi kafasına göre çıkıp açıklama yapıp iki önemli oyuncuyu para etmez hale getiriyor.biri serdar biri derdiyok.dünyada hiçbir klupde göremezsiniz bunu.maaşlı eleman olduğu halde patron sanıyor kendini.ona kalsa klup iflas eder.iflas edincede kaçardı milli takıma.artık gideceği milli takım da yok.
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