Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Donk, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hollandalı futbolcu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve duygu dolu bir mesaj yayınladı.

Donk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

Galatasaraylı futbolcular ve eski takım arkadaşları da Donk'a başsağlığı mesajlarında bulundu.