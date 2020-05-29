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Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama'yı gündemine aldı. Aston Villa ile West Ham United da Kongolu stoperin peşinde olduğu iddia edildi.

29.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:28

Premier Lig ekiplerinden Everton, Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama'yı transfer listesine aldı.

İngiliz basınında yer alan haberde; Ancelotti'nin savunma için istediği ilk ismin Luyindama olduğu ve sarı-kırmızılı takımın 15 milyon euroluk teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

ASTON VILLA İLE WEST HAM DA İSTİYOR

Öte yandan Everton'ın dışında Aston Villa ve West Ham'ın Demokratik Kongolu oyuncunun peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.

(Kaynak: Hürriyet)

Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
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