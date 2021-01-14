Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalara başladı
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan kaleci Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, kritik karşılaşma öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı.
Muslera'nın geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği maçta ayağı kırılmıştı.
DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak pazar günü Vodafone Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak dev müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.