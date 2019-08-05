Galatasaraylı futbolcu 2. Lig ekibi Zonguldakspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor 1. etap kamp çalışmalarını 100.Yıl Bakacakkadı tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı Lacivertli takım dış transfer çalışmalarını kapsamında Süper Ligin dört büyüklerinden Galatasaray'ın 21 yaşındaki stoper oyuncusu Sefa Özdemir'i transfer etti.

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KAMPA KATILACAK

Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Sefa Özdemir, 11 yıldır sarı kırmızılı takımın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Özdemir için Zonguldak eski Milletvekili Zeki Çakan ve Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner sarı kırmızılı kulüple masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda genç stoper oyuncusu Safa Özdemir'in Zonguldak Kömürspor'a transferi için anlaşma sağlandı. Özdemir'in bir kaç gün içerisinde Zonguldak'a gelerek Kömürspor'un Bakacakkadı kampına katılacak.

21 yaşındaki genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir, U14 Akademi Liginde 21, U15 Akademi Liginde 35, U16 Akademi Liginde 21, U17 Akademi Liginde 27, U19 Akademi Liginde 5, U21 Akademi Liginde ise 80 maçı bulunuyor.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sefa Özdemir, sarı kırmızılı forma altında alt yaş kategorilerinde 6 golü bulunuyor.

Kaynak: İHA