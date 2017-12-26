Galatasaraylı Fernando, 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Galatasaray'da forma giyen Fernando, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'da Fernando Reges şoku yaşanıyor.. Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Fernando'nun dün çekilen MR'ında iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi.. Kulüp Doktoru Yener İnce 30 yaşındaki oyuncuyu ameliyat etmeyeceklerini tedavisine devre arası kampında da devam edeceklerini açıkladı.
6-8 HAFTA YOK
Fernando'nun 6 ila 8 hafta arası takımdan ayrı kalması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden takıma dahil ettiği Nigel De Jong'u Fernando'nun yokluğunda kullanacağı öğrenildi. Öte yandan yine Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in önemli bir sakatlığının olmadığı açıklandı.
YORUMLAR (4)
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Fatih terimin oyunları bunlar. paragöz parator numaradan sakat demiştir oynatmamak içinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yapma yaa tam da kadroya uyum sağlamıştın kim dolduracak bu adamın yerini şimdiCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırKARA : hakem1 Yayından Kaldır
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Çok üzüldükCevap Yaz Yayından Kaldır