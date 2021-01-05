Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü
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Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü

05.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:22
Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü

Galatasaraylı futbolcu, Mbaye Diagne'nin kaçırdığı penaltının tekrar edilmesinin ardından Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal çılgına döndü. Hakeme büyük tepki gösteren Kartal, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Koynaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı.

72. dakikada Emre'nin vuruşunda savunmadan dönen topu Diagne tamamladı çizgiden çevrilen topu Linnes aldı ve rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi, VAR'dan uyarı gelmedi ve Galatasaray'da Diagne penaltı için topun başına geçti.

Senegalli oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı, kalecinin çizgi kuralını bozarak iki ayağının da önde olduğunu işaret ederek penaltının tekrarına hükmedildi.

Diagne bir kez daha topun başına geldi ve bu sefer Sehic'i ters köşeye göndererek takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

İSMAİL KARTAL TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Golün ardından Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yardımcı hakeme itirazlarda bulundu ve Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Bu kararın ardından çılgına dönen Kartal, Kardeşler'e büyük tepki göstererek sahadan ayrıldı.

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