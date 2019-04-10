Galatasaraylı Diagne, Ferdi Tayfur Şarkısıyla Coştu!

Bize lebebi gibi gol atıyor dediler. Adam anca göbek atıyor. Ereni gönderip iki forvet alanlara sesleniyorum. Donk la lineside gönderin de rahat edelim. Öyle ya en kötü 4. lük garanti.
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, Ferdi Tayfur'un "Bana da söyle" şarkısını dinlediği anları Instagram hesabından paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşıma Türk bayrağı emojisiyle birlikte "İyi müzik" yazdı.
Diagne, Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giyerken, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.