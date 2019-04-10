Galatasaraylı Diagne, Ferdi Tayfur Şarkısıyla Coştu!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, Ferdi Tayfur'un "Bana da söyle" şarkısını dinlediği anları Instagram hesabından paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşıma Türk bayrağı emojisiyle birlikte "İyi müzik" yazdı.

Diagne, Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giyerken, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.