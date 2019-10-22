Galatasaray için flaş iddia: Zidane kabul etti, Dursun Özbek reddetti

22.10.2019 12:29

Gazeteci Meriç Müldür, Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Müldür, Dursun özbek döneminde Galatasaray adına Zidane'e teklif yapıldığını ifade etti.

Müldür, "Zidane hakkında çok şey yazılıp çiziliyor. Bir bilgi de ben paylaşayım. Real Madrid'e gitmeden önce Galatasaray adına teklif yapıldı. Zidane kabul etti, Dursun Özbek "tecrübesiz" diyerek kabul etmedi." bilgisini paylaştı.

Sarı kırmızılı takımın bu geceki rakibi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallantıda. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası İspanyol ekibi bu akşamki maça ayrı önem veriyor.