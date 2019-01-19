Galatasaray Yönetimi Younes Belhanda'yı Göndermek İsterken, Fatih Terim Yıldız İsmi Kadroda Tutmak İstiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim her ne kadar Belhanda'nın transferine onay vermese de, Faslı oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor. Belhanda ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray'a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro'ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırdı.

"BELHANDA'NIN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda'yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor. Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda'nın satışına sıcak bakmıyor.

(Sporx)