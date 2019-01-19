Galatasaray Yönetimi Younes Belhanda'yı Göndermek İsterken, Fatih Terim Yıldız İsmi Kadroda Tutmak İstiyor
Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'yı Arabistan ekibi Al İttihad'a satmak isterken, Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim her ne kadar Belhanda'nın transferine onay vermese de, Faslı oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor. Belhanda ile yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray'a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro'ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırdı.
"BELHANDA'NIN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"
Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda'yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor. Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda'nın satışına sıcak bakmıyor.
(Sporx)
YORUMLAR (4)
-
BELHANDA GELDİĞİNDEN BERİ YATIYOR, TERİM YATAN FUTBOLCULARI SEVİYOR.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınAnkara gücü gibi köklü bir kulüp ismail kartal hocanın gidişinden sonra bozuldu, bu takımı bu hale getiren başkan ve yönetime yazıklar olsun bugün onların sayesinde hakemin taraflı yönetimiyle Gs. şuan beş sıfır galip ama kıçlarını yırtsalar şampiyon olamazlar hatta bu ligi beşinci bitirecekler maç iki sıfırken seyirci parator denen adamdan ders almış olacakki pislik kalmaz yaptı ve hakem bu baskıyı kaldıramadı ama önemli değil haftaya burda Göz Göz gereğini yapCevap Yaz 2 20 Yayından KaldırÇAKMAK: GÖZ GÖZ DEN MEDET UMARSAN YANLIŞ ADRES DOGRU ADRESİ BEN SÖYLEYİM SANA ÜMRANİYESPOR BU KIYAGIMIDA UNUTMA FENEVLIIIIIIIIIIIII5 Yayından KaldırOKUDUM: NE AĞLADIN BE ÇOK MU İÇİNE OTURMUŞ KEHANET VERİYOSUN. ALT TARAFI SPOR YAZIK SANA KENDİNİ YİYP BİTİRCEN YAPMA. . .4 1 Yayından Kaldır