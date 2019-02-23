Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi
Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Başakşehir maçının ertelenmesinin ardından Twitter hesabından "Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor." paylaşımında bulundu.
Medipol Başakşehir - Bursaspor maçının kar ve görüş açısı nedeniyle ertelenmesinin ardından Galatasaray cephesinden flaş bir gönderme geldi.
Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, maçın ertelenmesinin ardından şu tweeti attı;
''Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık, stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor, hiçbir sorunumuz yok, yarın ki maçımıza hepinizi bekliyoruz.''
(Sporx)
YORUMLAR (5)
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Bütün engellemelere rağmen galatasarayımız şampiyon olacak ilk tebrik mesajında başakşehir''den bekliyorumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Başakşehir için ne istedi de yapmadık denilecek mi.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırHA HA HA: gs için ne istedin de vermedik dedikleri sezona sayarsınız ...1 Yayından Kaldır
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İSTERSEN ON BRANDA ÖRT KAR BU ŞEKİLDE YAĞARSA MAÇ TATİL OLURCevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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HA Dİ YA ORDAN YARIN İNŞALLAH AKHİSAR GALİP GELECEKTİRCevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır