Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.
25.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:50
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
İşte o açıklama:
''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''