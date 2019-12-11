: Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti!

11.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:19

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bu sabah yapılan idmanı Başkanı Ali Koç da takip etti. Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada idmanı takip eden bir çocuk, "Ben Galatasaraylı olmak istiyordum fakat babam Fenerbahçeli olacaksın dedikten sonra Fenerbahçeli oldum" dedi.

"MEMNUNSUN DEĞİL Mİ?"

Bu söz üzerine Koç, "İyi demiş mi baban? Memnunsun değil mi? Doğru yolu seçtiğin için." diye sordu. "Evet yanıtını alan Koç, "Yok her takımın çocukları var, önemli olan takımınıza sahip çıkmanız ama Fenerli olmana sevindim" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

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