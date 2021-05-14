Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınmayla başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük