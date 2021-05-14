Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınmayla başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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