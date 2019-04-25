Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Ndiaye, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne
YORUMLAR (16)
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Çifte kupa geliyo bu seneCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Malatya'da 7 yabancı futbolcu var galatasaray'da 11 yabancı futbolcu var...hangi ligdeyiz yavvvvv....ecnebi memlekettemiyiz bu ne böyle...futbolumuzu katletti federasyonCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Simdi Meyve saati, Kayısı yiyelim bariCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İyi oynayan çıksın finale iki takımada başarılar GS 3Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Başarılar her iki takıma..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır