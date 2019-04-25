Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında 0-0'ın rövanşında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Ndiaye, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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