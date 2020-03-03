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Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Başakşehir ise Gaziantep maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

03.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58
Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 3 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 02.03.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"


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: Medipol Başakşehir ve Galatasaray. PFDK'ye sevk edildi
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