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G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmesi için Paris Saint-Germain karşısında mutlaka kazanması gerekirken, Club Brugge'ün de Real Madrid'e mağlup olması veya berabere kalması yeterli olacak.

10.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:38
G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder?

, bu sezonki kupaları macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge mücadelesi ile çıktı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Daha sonra sarı-kırmızılılar, grubun ikinci maçında evinde Paris Saint-Germain'e 1-0, grubun üçüncü müsabakasında yine sahasında 'e 1-0 mağlup oldu. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olan Aslan, sahadan 6-0 yenilgi ile ayrıldı.

Cimbom son olarak ise Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge'ün ise 3 puanı var. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Paris Saint-Germain'i deplasmanda yenip, Club Brugge'ün de sahasında Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekecek.

Kaynak: İHA

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: G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder?
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