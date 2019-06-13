Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol

Galatasaray'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

BEKNAZ HAT-TRİCK YAPTI

Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti. Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.

Kaynak: İHA