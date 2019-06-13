Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol

Galatasaray U14 Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol

Galatasaray'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

BEKNAZ HAT-TRİCK YAPTI

Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti. Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.