Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı
Galatasaray, Türk Telekom ile olan isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında 1 yıl uzattı.
Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşma yapıldığını ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020-2021 sezonu için sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.
GALATASARAY, 30 MİLYON LİRA KAZANACAK
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.
Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır" denildi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Galatasaray ile Türk Telekom arasında yeni imza
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Türk Telekom parayı internete zam yaparak milleten çıkarır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsun Galatasaray mızaCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 Milyon Dolar diyemiyorlar. Yüksek rakam gözüksün diye Türk Lirasi''ndan manset atiyorlar. Galatasaray''in isim hakkindan bir yilda aldigini Ronaldo Instigram''dan iki resim paylasmayla kazaniyor. Bunlarda büyük kulüp olacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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güüüüüüüüüüüzeeeeeel fatih hocanın 18 milyon 1 senelik parası daha çıktı 6 milyon daha bulunca 2 sene daha bizle bu ne demek her sene şampiyonuz demek helal hakkıdır yakışırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır