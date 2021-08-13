Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yığacak

Sezon başında Benfica'nın kadroda düşündüğü Gedson Fernandes'te durum değişti. Gedson, sezonun başlamasıyla istediği süreleri alamadı. Nelsson, Cicaldau, Berkan, Boey gibi futbolculara önemli yatırım yapan Aslan, adeta tüm gücünü Gedson'da kullanacak. Benfica kulübüne 10 milyon euroluk teklif yapılacağı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Geçen sezon yarım sezon kiralık oynayan 22 yaşındaki orta saha için presler arttı. Benfica, sezon başında Gedson için 'takımda kalıyor' kararı verse de sezonun başlamasıyla planlar değişti. Gedson, ilk 11'de düşünülmüyor ve kadrodaki yeri de garanti değil

TAKSİTLER HALİNDE

Ajansspor'un haberine göre Benfica kulübüne 10 milyon euroluk teklif yapılacak. Aslan, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz ekibine ödemek istiyor.

18 MAÇT 1 GOL, 3 ASİST

Gedson Fernandes, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 18 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretti. Ligin son bölümünde orta sahanın değişilmez ismi oldu.