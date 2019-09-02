Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti!
Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Transfer sezonunun bitmesine dakikalar kala Galatasaray, BB Erzurumspor forması giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.