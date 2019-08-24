Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi
Galatasaray'ın Pizza Pizza ile 1+1 yıllık forma göğüs sponsorluğu yapmasına taraftarlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yönetime seslenen taraftarlar, forma satışlarının düşeceğini öne sürdü.
Galatasaray'ın Pizza Pizza ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapmasına taraftarlar tepki gösterdi.
Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, Pizza Pizza ile 1+1 yıllık forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu için 18 milyon TL + KDV, 2020-2021 sezonu için ise 20 milyon TL + KDV şeklinde ödeme yapılacak. Ancak Galatasaraylı taraftarlar bu anlaşmadan pek memnun olmadı. Forma satışlarının düşeceğini düşünen taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.
İşte taraftarların attığı tweet'lerden bazıları: