Haberler » Spor » Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi - Spor

Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi.

23.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:50
Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

Süper Lig'in 23. haftasında ile arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar 'e geldi. Polis bazı taraftarları gözaltına aldı.


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi. Tezahüratlar eşliğinde stada gelen taraftarlardan bazıları, taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler