Galatasaray taraftarı Kadıköy'e geldi

23.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:50

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi. Polis bazı taraftarları gözaltına aldı.



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi. Tezahüratlar eşliğinde stada gelen taraftarlardan bazıları, taşkınlık çıkardığı için polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA