Galatasaray Strasbourg maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Strasbourg maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Temmuz'da Avusturya kampıyla başlayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçlarında Admira Wacker, Cagliari Calcio, RC Strasbourg ve Lazio ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Strasbourg maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray Strasbourg maçı ne zaman, hangi kanalda?

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Sarı-kırmızılılar ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.

İSTANBUL'DA RAKİP LAZİO

Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek Sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.

İşte maç programı:
Avusturya Kampı

20 Temmuz 2025 – GalatasarayAdmira Wacker

23 Temmuz 2025 – GalatasarayCagliari

Türkiye Etabı (İstanbul)

26 Temmuz 2025 – GalatasarayStrasbourg

2 Ağustos 2025 – GalatasarayLazio

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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