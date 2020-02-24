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Galatasaray sosyal medya hesabından, Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu

Derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden, mücadele sonunda Ozan Tufan'ın yaptığı açıklamalara gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

24.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:17
Galatasaray sosyal medya hesabından, Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu

'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de 'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından Fenerbahçeli futbolcu 'a gönderme yapıldı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?" GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweette yer vererek Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yönelterek bir anket paylaştı.


Haber Videosu

: Galatasaray sosyal medya hesabından, Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermede bulundu
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