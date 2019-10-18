Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!
Haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, TT Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY:Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare
CİM-BOM'DA 3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.