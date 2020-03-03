Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye başvurdu. Galatasaray, Sivas'taki iklim şartlarının sert olmasından dolayı mücadelenin saat 19.00'dan 16.00'ya alınmasını talep etti.
Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.
"SİVAS MAÇI 16.00'DA OYNANSIN"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor.
4 MİLYON TL DOPİNG
Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini Galatasaray yönetimi, 4 milyon TL primle ödüllendirme kararı almıştı. Deplasmanda oynanacak kritik Sivas maçı öncesi de bu prim dağıtılarak takıma ekstra motivasyon sağlanacak.
Haber Videosu: Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu
-
cin con yazılır CİM BOM okunur ulen fenevbahceli ukalalar yopumuzu oynuyoruz şampiyon olacağız. o kadarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
19 da oynansın ağlayan görmek istemiyorum çevremdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sivasspor tarafında klimamı çalışıyor onlarda aynı havada oynuyor avrupa kupalarında olsa uefa soğuk diye saat değiştirirmi ben kendim 50 yıldır galatasaray taraftarıyım haksız yere yendiler derlerse içime sinmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
son iki yılın şampiyonu avrupada uefa ve süper kupa ligde yıldızlar en fazla kupa keza en fazla türkiye kupası vb. yüzlerce kupa eeee karşıdaki kim ne kupası var heeeeee dediğimizi yapacaksınız saat kaç diyorsak o saatte oynanır o kadarrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
-
yok cin con istersen ttnet arenada oynatalım nedersin adamlarda utanmada kalmamış hele bir gelin siz sivasa biz sizi ısıtırız merak etmeyinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Niye yemedi mi!!! Daha önce bu tür başvurular kabul görmemişti bakalım GSTFF ne yapacakCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
-
lig sonu yaklaştıkça cincon başladı entrikalara dalavare lere şaibelereCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
-
Emrin olur, derhal. . . !Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
-
Maç 16. 00 da olsaydı bu sinsi cincon 19. 00 talep ederdi yada niye 16. 00 da diye şikayet edip dururdu. . işleri güçleri sinsilik. . talep kabul görmezse haksızlık edebiyatı yapacaklar talep kabul görürse ''Zabaha Kaden Burdayık Spor'' un moralini bozmuş olacaklar. .Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
-
daha önce diğer takımların da başvuruları olmuştu kabul da gördü araştıra bilirsiniz doğal olarak galatasarayında kabul görmesi gerekir TFF adaletli davranmalıCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır