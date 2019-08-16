Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu

16.08.2019 23:10

2019-2020 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, Denizlispor'a konuk oldu. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği mücadeleyi Denizlispor, 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Recep Niyaz ve 90+3. dakikada Rodallega kaydetti. Galatasaray'da Marcao 44. dakikada kırmızı kart görürken, Selçuk İnan 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

TARAFTARLAR STADI TIKLIM TIKLIM DOLDURDU

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon şampiyon olarak 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray karşısında tarihi bir gün yaşadı. Sarı-kırmızılılarla yolu yıllar sonra yeniden Süper Lig'de kesişen yeşil-siyahlılarda taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. Sezon öncesi 2 aylık süre içinde kapasitesi 19 bine çıkarılan Denizli Atatürk Stadı, yenilenen haliyle kapılarını ilk kez Galatasaray önünde açtı.

SERI, BABEL, JIMMY DURMAZ VE LUYINDAMA İLK 11'DE

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk maçına bel fıtığı ameliyatı olan, aynı zamanda geçen yıldan sarkan cezası süren teknik direktör Fatih Terim'den yoksun çıktı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Seri, Babel, Jimmy Durmaz ve Luyindama ilk 11'de forma giyerken Okan Koçuk, Adem Büyük, Yunus Akgün ve Emre Mor yedek soyundu.

7 YENİ TRANSFER İLK 11'DE YER ALDI

Sezon öncesi 13 dış transfer yapan Yukatel Denizlispor'da bu isimlerin 7'si ilk 11'de forma giydi. Rodallega, Lopes, Murawski, Berdich, Sapunaru, Zeki ve Barrow maça as kadroda başlarken, yenilerden Tolgahan, Mustafa Yumlu, Sedat yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda geçen sezondan kalan isimlerden Stackhowiak, Aissati, Oğuz ve Recep de ilk 11'de oynadı.

DENİZLİSPOR BAŞKANI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Denizlispor'da maçtan 2 gün önce tatil için gittiği Fethiye'de oğullarıyla birlikte kavgaya karışıp ardından gözaltına alınan başkan Ali Çetin, ilk maçta takımı yalnız bırakmadı. Olay sonrası hastanede tedavi gören Başkan Çetin, taburcu olur olmaz stada koştu. Maç öncesi sahaya inerek Galatasaraylıların yer aldığı kısım dahil tüm tribünleri dolaşan Çetin'e taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Yüzünde yara izleri olan Ali Çetin'in elinin halen bandajlı olması dikkatlerden kaçmadı.