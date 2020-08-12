Galatasaray sezonu açtı Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla başladı.

Günün ilk idmanında sarı kırmızılı oyuncuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçerken, diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda aerob koşu yaptı.

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına da core aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde takım halinde teknik bağlantılı pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise oyunsal formda 10'a 10 dayanıklılığa yönelik pas antrenmanı gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray'ın yeni transferleri Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç takımla birlikte çalışırken, geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne ve Ryan Babel de antrenmanda yer aldı.

Sarı kırmızılı takım, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenman yapacak.

Kaynak: DHA