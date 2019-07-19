Galatasaray Seri'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına resmen kiraladı. İşte Seri'nin sarı kırmızılı ekibe maliyeti.

Galatasaray Kulübü, İngiliz ekibi Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyimli orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig'de yer alan Fulham'ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası'nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.

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YORUMLAR (3)

  • KİCKBOXER:
    BİR BJK Lİ OLARAK GS TÜRKİYE LİGİNİ AŞTI TRANSFERLERİYLE ADAMLARIN VİZYONU MİSYONU AVRUPADA BAŞARI İÇİN TEBRİK EDERİM. ŞİMDİDEN TÜRKİYEDE ŞAMPİYONLUKLARI HAYIRLI OLSUN AVRUPADA BAŞARILAR DİLERİM
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