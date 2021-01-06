Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak
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Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak

06.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:50

Galatasaray'ın ikinci devrenin kadrosunda düşünmediği ve kiralamak istediği Jesse Sekidika'ya Konyaspor talip oldu, genç oyuncu da bu teklifi kabul etti.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın başka bir takıma kiralanmasına karar verildi.

24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında isteyen İttifak Holding Konyaspor ara transfer dönemi için talebini yineledi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'dan da teklif alan Nijeryalı hücum oyuncusunun Konyaspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon sadece 4 maçta 113 dakika süre alabilen Sekidika, sadece 1 asist yapabildi. 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Sekidika'yı Konyaspor'a kiralayacak
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