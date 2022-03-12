Galatasaray savunması, Xavi'nin kabusu oldu: Bu nasıl bir seviye

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi, La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

GALATASARAY SAVUNMASINA VURGU YAPTI

NTV Spor'da yer alan habere göre, Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.

Xavi'nin takıma yaptığı konuşma şöyle:

Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir. Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.

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