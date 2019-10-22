Galatasaray-Real Madrid maçında ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema