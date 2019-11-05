Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını tamamladı
Antrenmandan görüntüler MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcuları maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda antrenman yaptı.
Antrenmandan görüntüler
MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcuları maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda antrenman yaptı. Antrenmanı, sakatlığı nedeniyle Madrid'de tedavi gören Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao da izledi.
VİDEO: Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını tamamladı