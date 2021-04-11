Galatasaray, Radamel Falcao'nun sakatlandığını açıkladı

Bugün yapılan antrenmanda çarpışıp hastaneye kaldırılan Radamel Falcao ve Keremaktürkoğlu'nun durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, "Tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı" denildi.