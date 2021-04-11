Galatasaray, Radamel Falcao'nun sakatlandığını açıkladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Bugün yapılan antrenmanda çarpışıp hastaneye kaldırılan Radamel Falcao ve Keremaktürkoğlu'nun durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, "Tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı" denildi.
Radamel Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber. Sarı-Kırmızılılar'ın bugün yaptığı antrenmanda çarpışan Falcao ve Kerem ikilisi hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-Kırmızılı kulüp, konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDA
Sarı-Kırmızılı kulüpten, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemizde tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır" denildi.