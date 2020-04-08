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Galatasaray, Falcao, Katar, Spor

Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Türkiye'de çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirirken sarı-kırmızılı yönetim de yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

08.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao için özellikle Katar basınında sık sık transfer haberleri dile getiriliyor. Ancak ne Kolombiyalı oyuncunun ayrılmak gibi bir hedefi ne de G.Saray yönetiminin göndermek gibi bir planı var.

"TEKLİF DE YOK, GÖNDEREN DE"

Bu sezon sakatlığını atlatmasının ardından performansı da sürekli artan El Tigre için G.Saray yönetimi de transfer haberlerini doğrulamazken, "Teklif de yok, isteyen de yok. Zaten gönderen de yok" diyerek Falcao ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Ayrıca 34 yaşındaki oyuncu da ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir planı olmadığını sık sık dile getiriyor. G.Saray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun 2 sezon daha mukavelesi bulunuyor.

(Sabah)

Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
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