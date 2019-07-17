Galatasaray, Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı
Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılacak.
23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin euroluk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrolünün ardından Bursa'ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
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En büyük taraftar FUTBOLCULAR sahtekarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu bursa gese ile fenerin paf takımı oldu . Beşiktaş bir futbolcu isteyince yokkkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bi düşünsene acaba neden ?1 1 Yayından Kaldır
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fena kaleci değilCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Okan iyi kaleci. AlınsınCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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adiler küme düşürün sonrada kaçın gidinCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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COK MU GEREKLI PURSASPOR7 1 Yayından Kaldır
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