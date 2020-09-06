Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi
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Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen son isim Radja Nainggolan oldu. Sarı-kırmızılılar, yıldız ismi satın alma opsiyonlu kiralamak isterken Inter, 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Hollandalı oyuncuyu satmak istiyor.

Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi
06.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:11

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine bonservisi Inter'de olan Radja Nainggolan gelmişti.

Nicola Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Radja Nainggolan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak Inter, Belçikalı orta saha oyuncusunu 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle birlikte vermeyi hedefliyor.

CAGLIARI YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde Cagliari Başkanı Tommaso Giulini'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu tıpkı geçen sezon gibi kiralık olarak transfer etmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Cagliari'de 29 resmi maça çıkan Nainggolan, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

GEÇEN SEZON DA İSTENDİ

Geçen sezon Cagliari'ye kiralanan Belçikalı orta saha oyuncusu, "Galatasaray ile de görüştük ama sonuçlanmadı. Beş yıl önce buradan ayrıldığımda bir gün geri döneceğimi biliyordum" sözleriyle görüşmeyi açıklamıştı.

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