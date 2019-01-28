Galatasaray, Midtjylland Forması Giyen Paul Onuachu İçin 7 Milyon Euro Teklif Etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Futbol Arena'da yer alan habere göre Galatasaray, Midtjylland forması giyen 2,01 boyudaki Nijeryalı golcü Paul Onuachu için 7 milyon euro teklif etti. Nijeryalı futbolcunun kulübü ise Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti. Transferde iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

14 GOL, 5 ASİSTLE OYNUYOR

Bu sezon 25 maçta 14 gol atıp 5 asist yapan Paul Onuachu için Belçika ekibi Genk de önceki günlerde 4,5 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak reddedilmişti. Paul Onuachu'nun Danimarka kulübüyle 2021 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı futbolcu ülkesinin milli takımı ile henüz resmi maça çıkmadı.