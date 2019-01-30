Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Kostas Mitroglou ile El Sıkıştı

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti. Fatih Terim'in "2 forvet istiyorum" açıklamasından sonra sarı-kırmızılı yönetim, Marsilya'da forma giyen Kostas Mitroglou'nun transferini de bitirdi.

1,5 YILLIĞINA KİRALANDI

Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun maaşı Galatasaray tarafından ödenecek. Öte yandan Mitroglou, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için Fransa'dan ayrıldı.