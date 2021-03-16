Galatasaray, Marcao ve Luyindama'yla yeni sözleşme imzalayacak
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Galatasaray, Marcao ve Luyindama'yla yeni sözleşme imzalayacak

16.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:18

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Muslera'nın basın toplantısında Mostafa Mohamed, Marcao ve Luyindama'nın sözleşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Cengiz bu üç futbolcuyla ilgili, "Beraber yola devam edeceğiz" derken, Albayrak, "Luyindama ve Marcao'yla sona yaklaştık" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları için önemli açıklamalarda bulundu.

"MARCAO VE LUYINDAMA İLE İMZALAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz "Mostafa Mohamed, Marcao ve Christian Luyindama değer verdiğimiz oyuncular. Beraber yola devam edeceğiz" dedi. Abdurrahim Albayrak ise, "Luyindama ve Marcao ile sona yaklaştık. Kısa bir süre içerisinde sözleşmeleri başkanın önüne getiririz" açıklamasını yaptı.

"MOSTAFA MOHAMED KALACAK"

Abdurrahim Albayrak ayrıca "Mostafa Mohamed'in opsiyonu Galatasaray'da ve Galatasaray'da devam edecek. Hiçbir sorun yok" diyerek sarı-kırmızılı camiaya müjde verdi.

Galatasaray, Marcao ve Luyindama'yla yeni sözleşme imzalayacak
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