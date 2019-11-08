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Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Real Madrid'in evinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli genç yıldız Rodrygo oldu.

08.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:41
Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu

'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, 'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.

G.SARAY MAÇINDA 3 GOL, 1 ASİST YAPTI

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. Genç oyuncu, takımının Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.

Oylamada, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu
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